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Владимирские новости

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Ольга Хохлова приняла участие в обсуждении бюджета России

Ольга Хохлова приняла участие в обсуждении бюджета России

На «детский бюджет» на три года планируют выделить 10 триллионов рублей, средства пойдут на строительство и ремонт детских садов, школ и вузов.

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