В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и хранить картошку. В своём telegram-канале ведомство подчеркивает, что картофель является важным продуктом в нашем питании и содержит нужные для здоровья соединения.
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