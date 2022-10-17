Падение республиканской Африки

Проиграв Цезарю битву при Фарсале (9 августа 48 г. до н. э.), Помпей отправился в Египет. Здесь, согласно завещанию царя Птолемея XII, правили его 13-летний сын и 18-летняя дочь.
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