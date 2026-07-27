Владимир Путин сделал заявление о сроках завершения специальной военной операции

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция со временем завершится. Информация прозвучала во время встречи главы государства с военнослужащими Военно-морского флота в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ, сообщает РИА Новости.
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