© AP Photo / Olivier Matthys Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США используют безопасность как предлог, чтобы обмануть другие страны и заставить их платить за американскую гегемонию, пишет Global Times.
Популярные статьи
- На что только не идут европейцы, чтобы перебраться в Россию — вплавь через реку, таран погранпункта
- Китай отказал в приёме г-ну Боррелю и ввёл санкции против США и ЕС, нанеся удар по производству чипов
- Запад устроил банкет и пытался заигрывать с лидерами Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии, Турции. Ничего не вышло, они всё слили России
Свежие комментарии