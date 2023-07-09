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Продление срока Столтенберга на посту генсека НАТО показывает, что блок трещит по швам

Продление срока Столтенберга на посту генсека НАТО показывает, что блок трещит по швам

© AP Photo / Olivier Matthys Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США используют безопасность как предлог, чтобы обмануть другие страны и заставить их платить за американскую гегемонию, пишет Global Times.

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