Продление срока Столтенберга на посту генсека НАТО показывает, что блок трещит по швам

© AP Photo / Olivier Matthys Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США используют безопасность как предлог, чтобы обмануть другие страны и заставить их платить за американскую гегемонию, пишет Global Times.