Пленный сообщил о планах ВСУ применять БЛПА с запрещённым химическим оружием

В лаборатории ВСУ под Краматорском готовят боеприпасы с запрещенными химическими веществами.Взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты 28-й механизированной бригады ВСУ Альберт Григорович рассказал об оружии, над которым сейчас работают украинские химики.