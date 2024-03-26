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Несекретные материалы

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  • Пульхерия Djem
    Мечты сбываются,правда, кто-то перепутал там,наверху.Пиндосня грезила об уничтожении Крымского мосьа, таки мост разру...Рухнувший в Балти...
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Маргарита Симоньян (Russia Today) и Стив Розенберг (BBC). Choose your fighter!

С(Стив)- Разве на выборах был серьезный соперник?М(Маргарита) - А должен был быть?С - А разве не должен?М - Почему вы так уверены, что ваш образ жизни лучше нашего? Это видно даже по тому, как вы задаете вопросы.

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