В ДТП с маршруткой на брянской трассе у 49-летней женщины выбило 4 зуба

По предварительным данным, 73-летний водитель автобуса FORD 222702 ехал в сторону Унечи, при развороте с обочины в месте, где данный маневр запрещен, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с FORD С-МAX под управлением 33-летней девушк .