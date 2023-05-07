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В ДТП с маршруткой на брянской трассе у 49-летней женщины выбило 4 зуба

В ДТП с маршруткой на брянской трассе у 49-летней женщины выбило 4 зуба

По предварительным данным, 73-летний водитель автобуса FORD 222702 ехал в сторону Унечи, при развороте с обочины в месте, где данный маневр запрещен, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с FORD С-МAX под управлением 33-летней девушк .

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