🇷🇺⚔️🇺🇦Очередная уничтоженная в зоне проведения СВО французская 155-мм колёсная САУ Caesar украинских формирований💥 #Украина #ВСУ #САУ #CAESAR #Артиллерия #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦Очередная уничтоженная в зоне проведения СВО французская 155-мм колёсная САУ Caesar украинских формирований💥 #Украина #ВСУ #САУ #CAESAR #Артиллерия #СВО.
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