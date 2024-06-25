Украина неуправляема: военачальника ВСУ теперь можно уволить через соцсети. "Срок годности" киевских генералов оказался недолгим

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Сегодня 117 прочитали Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля через несколько часов после того, как начальник штаба "Азова"* Кротевич пожаловался на него в соцсетях, пишет FT.