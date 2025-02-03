В Казани в 2025 году откроют три новых отеля на тысячу мест

В столице Татарстана в 2025 году планируют открыть три новых отеля. Благодаря этому номерной фонд увеличится на 521 номер или 1042 места, рассказала на деловом понедельнике директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
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