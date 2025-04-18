Судья постановил, что Google незаконно монополизировал рекламные технологии

Федеральный судья постановил, что Google нарушила антимонопольное законодательство, «умышленно приобретя и сохранив монопольную власть» на рынке рекламных технологий, завершив двухлетнюю эпопею после того, как США и восемь штатов подали свои первые жалобы против компании, принадлежащей Alphabet.