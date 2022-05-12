Не все так просто: стало известно, зачем Украина рвется на остров Змеиный

В понедельник, 9 мая, в районе острова Змеиный развернулись бои на море, в воздухе и на суше. По сообщениям различных информационных источников, украинские военные совершили попытку высадить десант, чтобы вернуть себе контроль над Змеиным СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:КРОВАВАЯ АВАНТЮРА: ЗАЧЕМ СОВЕТНИКИ ИЗ НАТО ПОДСТАВИЛИ ЗЕЛЕНСКОГО Согласно данным российского генштаба, в результате этой атаки ВСУ потеряли три вертолета, сторожевой корабль, военные самолеты-штурмовики, а также несколько беспилотных летательных аппаратов турецкого производства.