«Сезон черемши»: маршрут фестивального дня

Восемь лет назад «Супра» запустили во Владивостоке гастрономический фестиваль «Сезон черемши». Изначально он проходил только в рамках семейства грузинских домов, но с ростом популярности было решено открыть участие в гастрофестивале для всех желающих.
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