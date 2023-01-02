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ДЕНИС МАЙДАНОВ О ПАДЕНИИ ЭЛИТ И ОШИБКАХ СВО: "ЕСТЬ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ"

ДЕНИС МАЙДАНОВ О ПАДЕНИИ ЭЛИТ И ОШИБКАХ СВО: "ЕСТЬ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ"

Депутат Госдумы Денис Майданов уверен, что властям следует больше говорить с людьми. Однако целый ряд моментов раскрывать не следует – тут есть и военная составляющая, и вещи из разряда известной поговорки, когда меньше знаешь – крепче спишь.

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