Бастрыкину доложат о противоправных действиях школьника в Иркутской области

Доклад об обстоятельствах противоправного поведения одного из учеников школы в Иркутской области будет представлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, 23 сентября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале СК РФ.
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