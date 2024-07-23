Байден в разговоре с Трампом заявил, что тому повезло при покушении

В телефонном разговоре с Дональдом Трампом после покушения на политика президент США Джо Байден заявил, что ему повезло, что он повернул голову направо, заявил кандидат от республиканской партии 23 июля в интервью телеканалу Fox News.
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