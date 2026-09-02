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Военное обозрение

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Карта, которая не обещает будущего

Карта, которая не обещает будущего

Британский оборонный центр описал пять дорог к 2055 году, но отказался назвать одну из них будущим, поэтому важнее не конечные точки, а устройство самой карты.

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