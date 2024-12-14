В Таиланде при взрыве на благотворительной ярмарке погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли и свыше 40 получили ранения в результате взрыва на благотворительном мероприятии Красного Креста в провинции Так, расположенной на северо-западе Таиланда, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Thairath.
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