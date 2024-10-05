Воздушная тренировка. Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и Симферопольского...

Воздушная тренировкаСотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и Симферопольского авиационного звена Южного авиационно-спасательного центра МЧС России провели совместную тренировку по работе со штатным спасательным оборудованием вертолёта МИ-8 - лебедкой СЛГ-300.
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