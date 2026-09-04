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Финляндия получила от России уведомление об отклонившемся дроне

Финляндия получила от России уведомление об отклонившемся дроне

Финляндия получила от России уведомление об отклонившемся картографическом дроне за несколько дней до его обнаружения в Порвоо, заявил министр обороны Антти Хяккянен.

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