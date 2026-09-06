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Песков объяснил смысл выступления Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Песков объяснил смысл выступления Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступал на саммите ШОС в Бишкеке на армянском языке, чтобы заявить о независимом курсе страны.

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