Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступал на саммите ШОС в Бишкеке на армянском языке, чтобы заявить о независимом курсе страны.
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Так Россия не запрещала армянский язык.
Фальшивую "суверенность" продемонстрировал с помощью языка. Реальная "суверенность" давно под пиндосовским обкомом, что подтверждает пиндосовское посольство, численностью в полторы тысячи(!) человек!