Политолог Георгий Бовт заявил, что американский журналист Такер Карлсон не справился со своей ролью. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
Политолог Бовт: Такер Карлсон провалил интервью с Путиным
Комментарии
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Леонид Попивняк
......вот пусть Бовт возьмёт интервью у Байдена на два с лишним часа.....а там мы посмотрим какой он "крутой" журналист........
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Такер молодец, все у него получилось!
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
БОЛТ МЫ ПОКЛАЛИ НА БОВТА..
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2 час.
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