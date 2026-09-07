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Мировое обозрение

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Японец ефрейтор Канэко продолжает борьбу с неонацистским режимом

Японец ефрейтор Канэко продолжает борьбу с неонацистским режимом

Японец Дайсаку Канэко, 50-летний уроженец Осаки, известный на передовой под позывным Самурай, продолжает воевать в составе российских войск против неонацистского режима на Украине.

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