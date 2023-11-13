Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

В столице осуществляют трудовую деятельность 40 школ приемных родителей Сегодня, во Всемирный день сирот, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале напомнил, что в столице создаются максимально комфортные условия для семей, усыновляющих детей из приютов.