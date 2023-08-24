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Леонардо ДиКаприо засняли с моделью Витторией Черетти

Леонардо ДиКаприо засняли с моделью Витторией Черетти

Леонардо ДиКаприо засняли на прогулке с итальянской моделью Витторией Черетти. 48-летний актёр и 25-летняя модель гуляли по Санта-Барбаре и ели мороженое.

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