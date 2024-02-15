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Творожно-кабачковые оладьи. Рецепт вкусного и полезного завтрака.

Всем привет! Очень хочу с вами поделиться замечательным рецептом на завтрак. Очень важно для меня с утра накормить родных вкусно и полезно, а еще важно, чтобы насыщение было долгим и дети, например, не были голодными в школе.

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