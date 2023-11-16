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Максим Галкин* выступит на корпоративе юрмальского миллионера, уличенного в коррупции

Максим Галкин* выступит на корпоративе юрмальского миллионера, уличенного в коррупции

Максим Галкин* будет выступать на декабрьском корпоративе юрмальского миллионера Юлия Круминьша. Не смотря на то, что на Юлия Круминьша заведено уголовное дело, связанное с коррупцией, это не мешает ему устраивать роскошные мероприятия.

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