Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет, заявил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение Соединенных Штатов передать батарею противоракетной обороны THAAD Израилю.
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