Мик Шумахер: «Феттель мне очень помогает – как на трассе, так и за ее пределами»

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, с кем в «Формуле-1» он поддерживает дружеские отношения. «В условиях ковида заводить друзей в «Ф-1» не так просто – слишком много правил, которых нужно придерживаться.
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