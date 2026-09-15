ВС России перерезали транспортную логистику ВСУ на подступах к Доброполью ДНР

Военные из батальона беспилотных систем 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью FPV-дронов различных типов и БПЛА «Молния-2» перерезали транспортную логистику ВСУ на подступах к Доброполью ДНР, рассказали в Минобороны России.
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