ВС России перерезали транспортную логистику ВСУ на подступах к Доброполью ДНР

Военные из батальона беспилотных систем 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью FPV-дронов различных типов и БПЛА «Молния-2» перерезали транспортную логистику ВСУ на подступах к Доброполью ДНР, рассказали в Минобороны России.