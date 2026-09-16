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Liam McIntyre, Danny Pudi embrace 'Golden Axe' silliness

Liam McIntyre, Danny Pudi and Carl Tart discuss their animated comedy "Golden Axe," premiering Wednesday on Paramount+, based on the Sega video game.

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