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«Челси» за 35+5 млн евро купил Гюсто, контракт – до 2030-го. Защитник останется в «Лионе» до конца сезона

«Челси» за 35+5 млн евро купил Гюсто, контракт – до 2030-го. Защитник останется в «Лионе» до конца сезона

«Челси» объявил о трансфере защитника «Лиона» Мало Гюсто. Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком до июня 2030 года.

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