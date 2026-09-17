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Крымская газета

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Объявлен дополнительный отбор заявок на предоставление федеральных субсидий крымскому турбизнесу

Объявлен дополнительный отбор заявок на предоставление федеральных субсидий крымскому турбизнесу

Министерство курортов и туризма Республики Крым. Объявлен дополнительный отбор заявок на предоставление федеральных субсидий крымскому турбизнесу.

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