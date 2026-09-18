Онкологи рассказали о трудностях с доступностью противоопухолевой терапии Недоступность отдельных противоопухолевых препаратов и высокая стоимость современных схем лечения влияют на решения врачей и пациентов.
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