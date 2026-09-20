ЦОН рассказал об итогах второго дня голосования на выборах в Госдуму

Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, по итогам второго дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва явка составила 44,5%.
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