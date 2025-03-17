Лечащимся от ранений участникам СВО окажут бесплатную юрпомощь

Государственное юридическое бюро Татарстана проведет 19 марта прием по бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции, которые проходят лечение в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии