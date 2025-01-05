Центр Петербурге зачистили от незаконных торгашей

Рейд провели по жалобам от жителей. В Петербурге прошел рейд по выявлению незаконных торговых точек. Нелегальных торгашей искали в Центральном районе города, сообщили в пресс-службе районной администрации.
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