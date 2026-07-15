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«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть

«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть

Очередной спор о социальной справедливости мгновенно превратился в громкое публичное противостояние. Резкая реплика режиссёра Никиты Михалкова в адрес депутата Ирины Родниной — «Выгнать из Думы и посадить на пенсию!» — разлетелась по информационному пространству, вызвав бурные дискуссии в Сети.

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Комментарии
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Николай Денисов
В Думе не одна Роднина, там дармоедов полно! Проредить Думу давно пора! Граждане! Скоро выборы! Не дайте себя облапошить! Голосуйте за людей действительно полезных не для власти , а для народа иначе пропадем. Да и Россия тоже!
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1 м.
АС
Александр Семкин
Два сапога пара.
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1 м.