«Выгнать из Думы и посадить на пенсию»: Михалков жёстко ответил Родниной, и спор взорвал Сеть

Николай Денисов

В Думе не одна Роднина, там дармоедов полно! Проредить Думу давно пора! Граждане! Скоро выборы! Не дайте себя облапошить! Голосуйте за людей действительно полезных не для власти , а для народа иначе пропадем. Да и Россия тоже!