Уральские врачи победили в престижном медицинском конкурсе России

Свердловские медики удостоились высоких наград от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко! Церемония награждения прошла в ходе торжественного открытия 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».
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