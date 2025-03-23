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Стало известно, сколько заработали астронавты Starliner, «застрявшие» в космосе на 286 дней 

Стало известно, сколько заработали астронавты Starliner, «застрявшие» в космосе на 286 дней 

Астронавт NASA Бутч Уилмор после возвращения на Землю / © NASA По словам представителя NASA, которые привело издание New York Times, астронавты никогда не получают сверхурочных или дополнительной оплаты в праздничные и выходные.

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