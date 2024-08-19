Граждан Молдавии предупредили - В Турции опасно: бушуют пожары

Лесные пожары, которые часто возникают в летние месяцы, в этом году достигли угрожающих масштабов.В связи с увеличением количества лесных пожаров на западе Турции, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии опубликовало предупреждение для граждан, намеревающихся посетить эту страну.