В Челябинске 17-летний парень пытался поджечь полицейскую машину

В Челябинске заключен под стражу несовершеннолетний, обвиняемый по статье о терроризме. По данным следствия, в ночь с 14 на 15 июля текущего года 17-летний челябинец, находясь на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления внутренних дел по городу Челябинску, облил легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль и пытался его поджечь, – сообщили в полиции региона.