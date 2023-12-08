ФСБ России задержала подозреваемого в подрыве поездов на участке БАМа в Бурятии

В подрыве объектов транспортной инфраструктуры подозревается гражданин Беларуси.Спустя неделю Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в подрыве двух поездом на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
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