Минобороны: В небе над Ростовской областью перехвачена противокорабельная ракета "Нептун"

ВСУ предприняли попытку атаковать регион в ночь на 6 июня.Минувшей ночью дежурные расчёты сил противовоздушной обороны обнаружили, перехватили и уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" в небе над Ростовской областью.
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