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Татар-информ

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В центральный водоем Бугульмы выпустили 300 мальков белого амура

В центральный водоем Бугульмы выпустили 300 мальков белого амура

Фото: пресс-служба Бугульминского района В центральный водоем Бугульмы выпустили 300 мальков белого амура – зарыбление прошло в рамках экологической инициативы, которую реализовал коллектив научно-производственного предприятия.

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