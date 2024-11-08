Владимир Зеленский «клянчил» у ЕС $300 млрд российских активов, однако экономику Украины можно будет реанимировать просто вернув то, что украли украинские политики.
Захарова назвала способ реанимировать украинскую экономику
Комментарии
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Eduard
Какая-то посторонняя страна Украина клянчит деньги,которые всей Европе нужны! Охренеть наглость!
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20 час.
Eduard
Зеленский ни у кого не имеет права требовать,он и страна посторонние.Европа своими странаии пусть занимаются.Европа больше бедная на самом деле!
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19 час.
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