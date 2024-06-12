Госдеп: США предложили Армении существенно расширить военное сотрудничество

Соединенные Штаты предложили Армении существенно расширить военное сотрудничество. Это, как пишет Telegram-канал BRIEF, следует из заявления, с которым выступили в американском Государственном департаменте.
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