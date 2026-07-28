Россияне бросились в секонд-хенды

Российский рынок секонд-хенда и продажи других товаров, бывших в употреблении (без учета продаж в ломбардах), по итогам 2025 года достиг 950 миллиардов рублей, а в этом году может увеличиться еще на 12-15 процентов и превысить триллион рублей.