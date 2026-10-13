Путешествие пуговички, которая хотела быть нужной: Уютная сказка для детей

Нитка натянулась до предела и издала тонкий, звенящий звук, похожий на вскрик. Ледяной осенний ветер с силой захлопнул входную дверь, дернув воротник бабушкиной кофты так, что старая перламутровая красавица с тихим щелчком оторвалась и улетела в темный угол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым