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Путешествие пуговички, которая хотела быть нужной: Уютная сказка для детей

Путешествие пуговички, которая хотела быть нужной: Уютная сказка для детей

Нитка натянулась до предела и издала тонкий, звенящий звук, похожий на вскрик. Ледяной осенний ветер с силой захлопнул входную дверь, дернув воротник бабушкиной кофты так, что старая перламутровая красавица с тихим щелчком оторвалась и улетела в темный угол.

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